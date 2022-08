Медалите на Европейското по плувни спортове изобразяват връзката между спорта и историята

От четвъртък, 11 август, в рамките на десет дни БНТ 3 ще ви покаже европейското първенство по плувни спортове в Рим.

1 500 атлети ще скочат във водите на клубния комплекс във Форо Италико в битка за общо 231 медала, които ще бъдат раздадени на 36-ото европейско първенство по плувни спортове на Стария континент.

С надежди към отличията поглеждат и най-добрите състезатели на България.

Тези, които ще се приберат у дома с отличия, дълго ще си спомнят за магията на Вечния град, която обхваща и медалите на първенството. Отличията носят автентичния за Рим стар дух, изпълнен с история. Те са изработени от известната италианска работилница "Фратели Мортет", основана през 1891 г. Медалите изобразяват дълбоката връзка между спорта и историята.

От едната страна на отличието има стилизиран дизайн на водните дисциплини, а от другата е емблемата на италианската столица - Колизеумът, прегърнат от капка вода. За медалите ще се борят 1 500 състезатели от над 50 нации.

