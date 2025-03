Медицински лица помогнаха на Григор Димитров да напусне корта, българинът отказа интервюта

Най-добрият български тенисист Григор Димитров буквално нямаше сили да напусне корта след изтощителния двубой на четвъртфиналите на Мастърс 1000 турнира в Маями срещу Франсиско Серундоло (Аржентина). Двамата направиха страхотна битка, която продължи близо 3 часа, а след последната точка българинът вдигна победоносно ръце – 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3).

В началото на третия сет Димитров видимо не се чувстваше физически добре на корта, но успя да се закрепи в срещата и да навакса пробив пасив. В тайбрека на финалния сет Григор Димитров получи крамп, но успя да се задържи на корта и да се поздрави с успеха, след като преди това, при 5:6 гейма, спаси мачбол.

Изчерпан до последно, Димитров не даде интервю на корта, а поиска медицинска помощ. Беше му измерено кръвното, след което българинът беше съпроводен от доктор и медик до съблекалните.



Традиционната пресконференция след победа също не се състоя. Добрата новина за Димитров е, че той ще има ден почивка, преди да излезе на корта за полуфиналния си двубой в Маями. Неговият съперник все още не е определен. Той ще стане известен от двубоя между Новак Джокович и Себастиан Корда, които трябваше да играят снощи след полунощ местно време, но организаторите преместиха двубоя им за днес.





Grigor Dimitrov struggled immensely after his #MiamiOpen quarterfinal win vs Cerundolo



Will the recover in time for his semifinal vs Djokovic/Korda? pic.twitter.com/aFQs2N6iGL