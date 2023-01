Медведев е на полуфинал в Аделаида

Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Аделаида.

Световният номер 7 победи Карен Хачанов 6:3, 6:3, за да достигне до финалната четворка на турнира на твърди кортове след 78 минути игра на четвъртфинала.

Руснакът отбеляза шест аса и завърши с 88% спечелени точки на първи сервис.



Медведев все още не е загубил сет тази седмица в Аделаида, където успя да премине през Лоренцо Сонего и Миомир Кечманович в първите си два кръга. 14 от неговите 15 титли са именно на турнири на твърди кортове. На полуфинала Медведев ще спори с победителя от срещата между първия поставен Новак Джокович и седмия Денис Шаповалов.

