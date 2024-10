Мерникът на Везенков изневери, Олимпиакос се пропука в Мюнхен

Александър Везенков и Олимпиакос наведоха глава в Евролигата за втори пореден път. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Байерн Мюнхен с 80:84 в среща от петия кръг, изиграна в зала "Сап Гардън". Селекцията на Йоргос Барцокас имаше възможност да измъкне мача във финалните акорди, но на два пъти мерникът на Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година изневери и момчетата на Гордън Хърбърт се пребориха за втори последователен успех в турнира на богатите.

Срещу името на гърците личат две победи и три загуби, а германците могат да се похвалят с огледален баланс.

Солидната игра в защита и точните стрелби, отбелязани от Карсън Едуардс и Йоханес Войтман, поставиха домакините на лидерската позиция в откриващите минути. Светкавична реакция от страна на Мустафа Фал, Алесандър Везенов и Костас Папаниколау промениха развитието за домакините, но Девин Букър имаше последната дума в края на встъпителния период и германците изкопчиха точка актив.

Шабаз Нейпиър и Лука Вилдоса се нагърбиха с отговорността да бележат в началото на следващата десетка. И докато баварците спряха да бъдат ефективни в нападение, гърците влязоха в релси чрез Алек Питърс, Моузес Райт и Тайлър Дорси, за да намерят пътя към едноличното водачество и да се оттеглят в съблекалнята при 43:32.

A finish so good Muller in the crowd was impressed #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/6wiORb0Yds — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2024

Везенков и Папаниколау напомниха за себе си на старта на третата част, което даде предпоставки на тима от Пирея да погледне към още по-сериозна преднина. Отборът от Мюнхен нямаше намерение да се предава и намери сили да върне усещането на интрига със съдействието на Ник Уейвър-Баб, Едуардс и Букър. Все пак точният мерник на Везенков извоюва 2-точков актив на действащия бронзов медалист в турнира на богатите след 30 минути игрово време.

if you're going to miss your first free-throw of the season, @DevinBooker31 is on hand to help with the ferocious SLAM #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/YrXPcfUlmH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2024

Драматичните моменти не липсваха в заключителната четвърт. Последва светкавична серия за участника в Бундеслигата, който си припомни какво е да играеш ролята на лидер с усилията на Букър и Едуарс. Гърците не сведоха глава и оставиха живи шансовете си за победа, стопявайки изоставането си само до точка в с 2 минути, оставащи на часовника. Нейпър се прояви с ключова тройка през Везенков, но забивка на Фал върна статуквото. При по-малко от 48 секунди до края Везенков пропусна да изведе „червено-белите“, пропускайки зад дъгата. След това именно той отново не успя от далечна дистанция и Едуардс сложи точка на спора от наказателната линия.

Везенков намери място в стартовата петица и за пореден път бе на ниво. Българският национал поведе листата на реализаторите за тима от Пирея и не бе далече от дабъл-дабъл, но това не предотврати грешната стъпка. Крилото остави срещу името си 16 точки, 7 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и 1 чадър за 28 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция, 1/5 зад дъгата и 7/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Тайлър Дорси се разписа с 12 точки от неговите съотборници. Моузес Райт финишира с 10.

No team has been able to defeat Bayern on their home court pic.twitter.com/SF9jz5eKL5 — BasketNews (@BasketNews_com) October 25, 2024

Карсън Едуарс съсипа гръцката защита и блесна за Байерн с 30 точки. Девин Букър регистрира 20 и 5 борби, Шабаз Нейпиър и Ник Уейвър-Баб (6 овладени под двата ринга топки и 9 асистенции) отбелязаха по 10.

На 29 октомври (вторник) Везенков и компания ще домакинстват на Реал Мадрид, докато Байерн ще има визита на Виртус Болоня.

