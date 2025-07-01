Меси подсилва защитата на Локомотив София

Меси Биатумусока е шестото ново попълнение на Локомотив София. Днес Меси подписа своя договор до лятото на 2026 година. 27-годишният централен защитник пристига от бронзовия медалист в Грузия – Динамо Батуми.

Биатумусока е с френски произход, но е национал на Конго, където си е партнирал и с Райън Бидунга.