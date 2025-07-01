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Меси подсилва защитата на Локомотив София

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Спорт
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От ръководството на клуба пожелаха много здраве и щастливи моменти на 27-годишния футболист.

Меси Биатумусока
Снимка: ПФК Локомотив София
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Меси Биатумусока е шестото ново попълнение на Локомотив София. Днес Меси подписа своя договор до лятото на 2026 година. 27-годишният централен защитник пристига от бронзовия медалист в Грузия – Динамо Батуми.

Биатумусока е с френски произход, но е национал на Конго, където си е партнирал и с Райън Бидунга.

„Ръководството на Локомотив пожелава на Меси много здраве и щастливи моменти с "червено-черната" фланелка!“, написаха от Локомотив в своя профил в социалните мрежи.

#ПФК Локомотив София #Меси Биатумусока

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