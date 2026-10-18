Милан оцеля в голово шоу срещу Аталанта

Милан победи Аталанта с 3:2 в зрелищен двубой от седмия кръг на италианската Серия А. „Росонерите“ поведоха с два гола до почивката, а въпреки пропуснатата дузпа през второто полувреме, успяха да удържат преднината си и да нанесат първо поражение на съперника в последните седем мача между двата отбора.

Гонсало Рамош откри резултата от дузпа в 24-тата минута, а Адриен Рабио удвои аванса на домакините малко преди почивката. След подновяването на играта Рамош пропусна втория си наказателен удар в срещата, но Марио Хила се разписа с глава в 57-ата минута за 3:0.

Аталанта не се предаде и върна интригата с попадения на резервата Джанлука Гаетано в 66-ата минута и Никола Кръстович девет минути преди края. Гостите имаха възможност да стигнат и до равенството, но Майк Менян се намеси решаващо при опасен удар на Давиде Дзапакоста.

След успеха Милан събра 15 точки и заема четвъртото място в класирането. Аталанта остава десети с 9 пункта.