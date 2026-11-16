Милан планира промени в състава си през зимния трансферен прозорец, като няколко футболисти могат да напуснат клуба. Според La Gazzetta dello Sport ръководството на "росонерите“ обмисля да преотстъпи младите таланти Франческо Камарда и Кристиан Комото, докато Рубен Лофтъс-Чийк може да се раздели окончателно с италианския гранд.

Основен приоритет е развитието на 18-годишния Камарда, който получава ограничени възможности за изява през настоящия сезон. Младият нападател има само един мач като титуляр в Лига Европа срещу Залцбург, а в останалите срещи се появява предимно в заключителните минути.

Конкуренцията в атаката е сериозна заради присъствието на Гонсало Рамош, който е най-скъпото попълнение в историята на клуба. Поради тази причина Милан разглежда варианти за преотстъпване на Камарда както в Италия, така и в чужбина.

Нападателят наскоро се разписа за младежкия национален отбор на Италия срещу Франция, демонстрирайки качествата си пред гола. Той вече има опит в Серия "А“ с екипа на Лече, където отбеляза и първото си попадение в италианския елит.

Подобна е ситуацията и с Кристиан Комото. Младият полузащитник е желан от няколко италиански клуба, като Дженоа, воден от Даниеле Де Роси, е фаворит за подписа му. Очаква се евентуалният наем да бъде за шест месеца, след което футболистът да се завърне в Милан с повече игрови опит.

Междувременно Рубен Лофтъс-Чийк също може да напусне „Сан Сиро“ още през януари. Договорът на английския полузащитник изтича през лятото, а клубът обмисля раздяла с него преди края на сезона.

В момента Лофтъс-Чийк се възстановява от контузия, като се очаква да се завърне на терена в края на ноември или началото на декември.