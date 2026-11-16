БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милан ще разчита на Кака, за да привлече Ендрик от Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Италианският гранд иска да използва авторитета на бившия бразилски национал, за да убеди 20-годишния нападател да смени клуба през януари

Милан ще разчита на Кака, за да привлече Ендрик от Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан проявява сериозен интерес към нападателя на Реал Мадрид Ендрик и подготвя ход за привличането му през зимния трансферен прозорец. Според La Gazzetta dello Sport италианският клуб възнамерява да включи легендарния Кака в разговорите с младия бразилец.

Бившият носител на "Златната топка“, който е носил екипите и на двата клуба, може да изиграе ключова роля в убеждаването на Ендрик да продължи кариерата си на "Сан Сиро“. Ръководството на Милан се надява авторитетът на Кака да помогне за осъществяването на сделката още през януари.

20-годишният нападател пристигна в Реал Мадрид през лятото на 2024 година, но все още не успява да се утвърди като постоянен титуляр. През настоящия сезон той има един гол и една асистенция в седем изиграни срещи.

Договорът на Ендрик с испанския гранд е до лятото на 2030 година, а специализираният портал Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 40 милиона евро.

Свързани статии:

Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик
Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик
Бразилецът има само 141 игрови минути за Реал Мадрид.
Чете се за: 02:00 мин.
#Милан ФК #Реал Мадрид ФК #Ендрик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
1
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
2
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
3
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
4
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...
Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас
5
Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия"...
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на нациите
6
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Европейски футбол

Томас Франк пое Кристъл Палас с договор до 2029 година
Томас Франк пое Кристъл Палас с договор до 2029 година
Лига на нациите: Естония - България (ГАЛЕРИЯ) Лига на нациите: Естония - България (ГАЛЕРИЯ)
Унай Емери е близо до нов договор с Астън Вила въпреки интереса на Реал Мадрид и Барселона Унай Емери е близо до нов договор с Астън Вила въпреки интереса на Реал Мадрид и Барселона
Чете се за: 02:27 мин.
Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите отчете загуби от близо 36 милиона евро Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите отчете загуби от близо 36 милиона евро
Чете се за: 01:10 мин.
Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:47 мин.
Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на 18-годишната Милена
Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп: Путин отстъпва за Украйна Тръмп: Путин отстъпва за Украйна
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България спаси от европейски санкции две руски банки с български...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Контролът върху ядрените оръжия ще обсъждат Путин, Си Дзинпин и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
"Много родители са затворници в домовете си": Близки на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ