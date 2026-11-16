Милан ще разчита на Кака, за да привлече Ендрик от Реал Мадрид

Милан проявява сериозен интерес към нападателя на Реал Мадрид Ендрик и подготвя ход за привличането му през зимния трансферен прозорец. Според La Gazzetta dello Sport италианският клуб възнамерява да включи легендарния Кака в разговорите с младия бразилец.

Бившият носител на "Златната топка“, който е носил екипите и на двата клуба, може да изиграе ключова роля в убеждаването на Ендрик да продължи кариерата си на "Сан Сиро“. Ръководството на Милан се надява авторитетът на Кака да помогне за осъществяването на сделката още през януари.

20-годишният нападател пристигна в Реал Мадрид през лятото на 2024 година, но все още не успява да се утвърди като постоянен титуляр. През настоящия сезон той има един гол и една асистенция в седем изиграни срещи.

Договорът на Ендрик с испанския гранд е до лятото на 2030 година, а специализираният портал Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 40 милиона евро.