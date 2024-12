Италианският гранд Милан представи ретро екип по повод 125-годишнината на клуба.

Фланелката е от широки черни и червени райета и бели къси гащета. Феновете избраха екипа с гласуване на официалния сайт. Ще бъдат произведени общо 1899 бройки от ретро екипа, всеки с уникален сериен номер.

Once upon a time in Rossonero…



Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA