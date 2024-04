Минесота Тимбъруулвс е първият отбор класирал се за втория кръг на плейофите в НБА. Третите от редовния сезон в Западната конференция спечелиха и второто си гостуване на Финикс Сънс със 122:116 и затвориха серията помежду им с перфектен резултат 4:0. Това е вторият път, в който организацията се класира за полуфиналите, първият бе през 2004 г.

Кевин Дюрант и Девин Букър поведоха "слънцата" до предимство от пет точки в края на първото полувреме. Двамата имаха съответно 20 и 19 точки.

Антъни Едуардс открадна светлината на прожекторите до края на двубоя. 22-годишният шуутинг гард на "вълците" показа още веднъж защо бива сравняван с великия Майкъл Джордан, отбелязвайки 31 от 40-те си точки във второто полувреме.

Ant slams it home... he's got 40



Wolves looking to advance to Round 2 on TNT! pic.twitter.com/npit8LgaOH — NBA (@NBA) April 29, 2024

Единственото притеснение за гостите в днешния двубой бе здравословното състояние на техния треньор Крис Финч. 54-годишният специалист претърпя инцидент със собствения си играч Майк Конли, който бе фаулиран от Девин Букър.

За "вълците" Карл-Антъни Таунс направи дабъл-дабъл 28 точки и 10 асистенции.

Въпреки загубата, най-резултатен на терена бе Девин Букър с 49 точки, а другата звезда на Сънс Кевин Дюрант добави 33 точки.

Минесота Тимбъруулвс ще срещне във втория кръг победителя между Денвър Нъгетс и ЛА Лейкърс. Миналогодишните шампиони водят в тази серия с 3:1.

"They win a playoff series for the first time in 20 years!"



MINNESOTA IS MOVING ON https://t.co/MGKhZuPlvo pic.twitter.com/XbfHLHnHKB — NBA (@NBA) April 29, 2024

С тази загуба бе сложен край на един изпълнен с обещания сезон за "слънцата". След като подписаха с Брадли Бийл се очакваше новосформираното трио между него, Букър и Дюрант да отведе отбора от Финикс до висотите на НБА. Засега бъдещето на цялата организация остава под въпрос.

Индиана Пейсърс също е с един крак в плейофите след домакинската победа срещу Милуоки Бъкс със 126:113, за да поведе с 3:1 в серията между шести и трети в Източната конференция. "Елените" започнаха мача без двамата си основни играчи Янис Антетокумпо и Деймиън Лилард.

Двубоят се движеше равностойно първото полувреме с няколкократни промени на лидерството, но след три тройки на Тайрийз Халибъртън в началото на третата част и последователна серия от 14:2, отборът от Минеаполис пое контрол върху мача, който не предаде до самия му край.

Aaron Nesmith's block leads to Tyrese Haliburton's pull up 3



Hali has 21 PTS (playoff career high)... Pacers up 10 early in the 3Q on TNT! pic.twitter.com/8NpR0T3ywW — NBA (@NBA) April 29, 2024

За Пейсърс Майлс Търнър вкара 29 точки и бе 7/9 при стрелбата за три точки, а Халибъртън добави 24, показвайки наченки на формата му от началото на сезона.

В отсъствието на Антетокупмо и Лилард Брук Лопез вкара 27 точки, Крис Мидълтън направи дабъл-дабъл, а Малик Бийзли добави 20.

Следващият мач между двата отбора ще се играе в Милуоки на 1 май.

