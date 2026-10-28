БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21 мили от Шабла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нов, пети ударен кораб в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Контейнеровозът е поразен при атака с дронове край нос Калиакра.

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се евакуира на спасителни плотове. Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили от Шабла. България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море."

Министър Стоянов предупреди:

"Тези трагични инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. Като черноморски държави и съюзници в НАТО, ние имаме обща отговорност да предприемем необходимите действия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в региона."

Димитър Стоянов призова за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговски кораби.

"Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Изразяваме съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Настояваме за стриктно спазване на международното право."

Министрите на отбраната са обсъдили как заедно да засилят сигурността в Черно море.

"Нашата обща позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност, изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество. Приехме текст на съвместно изявление на тримата министри. Договорихме стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение. Постигнахме съгласие и за създаването на стриктно тристранен механизъм за координация в Черно море чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация между нас и ще определяме следващи практически мерки за укрепване на регионалната сигурност и стабилност. Ще продължим активното сътрудничество, както в тристранен формат, така и в рамките на съюза, в който членуваме, НАТО. Тясна координация с нашите съюзници и партньори. Нашето разбиране е, че сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране на свободата на корабоплаване. В заключение, желая да споделя, че договорихме с колегите да се проведат срещи на ниво политическо в Букурещ и на военна експертиза в Анкара, в кратки срокове."

#атака с три дрона #Министър на отбраната Димитър Стоянов #контейнеровоз

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ) Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ