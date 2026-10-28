Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21 мили от Шабла
Нов, пети ударен кораб в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Контейнеровозът е поразен при атака с дронове край нос Калиакра.
Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.
Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.
Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се евакуира на спасителни плотове. Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд.
В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.
"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили от Шабла. България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море."
Министър Стоянов предупреди:
"Тези трагични инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. Като черноморски държави и съюзници в НАТО, ние имаме обща отговорност да предприемем необходимите действия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в региона."
Димитър Стоянов призова за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговски кораби.
"Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Изразяваме съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Настояваме за стриктно спазване на международното право."
Министрите на отбраната са обсъдили как заедно да засилят сигурността в Черно море.
"Нашата обща позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност, изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество. Приехме текст на съвместно изявление на тримата министри. Договорихме стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение. Постигнахме съгласие и за създаването на стриктно тристранен механизъм за координация в Черно море чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация между нас и ще определяме следващи практически мерки за укрепване на регионалната сигурност и стабилност. Ще продължим активното сътрудничество, както в тристранен формат, така и в рамките на съюза, в който членуваме, НАТО. Тясна координация с нашите съюзници и партньори. Нашето разбиране е, че сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране на свободата на корабоплаване. В заключение, желая да споделя, че договорихме с колегите да се проведат срещи на ниво политическо в Букурещ и на военна експертиза в Анкара, в кратки срокове."