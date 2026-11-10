Министърът на спорта Марина Ферари: Теди Ринер има не по-малко право от всеки друг да бъде кандидат за президент на Франция

Министърът на спорта Марина Ферари коментира изненадващата кандидатура на Теди Ринер за президентските избори във Франция през 2027 г.

Изненадващата кандидатура на френската звезда в джудото предизвика дебат, особено в спортния свят.

„Той има не по-малко право от всеки друг да бъде кандидат“, заяви министърът на спорта Марина Ферари по време на събитието „Спортът на утрешния ден“ в централата на Radio France.

„Мога само да похваля кариерата му. Месеци наред защитавах спортисти, които се ангажират политически, заявявайки, че те са граждани като всички останали. Това не е символична кандидатура и тя трябва да се приеме сериозно“, заяви Ферари по адрес на петкратния олимпийски шампион.

„Фактът, че един велик шампион се кандидатура връща спортната политика в центъра на въпроса и аз, като министър на спорта, мога само да приветствам това“, каза още министърът на спорта.

От друга страна, министърът изрази съмнение относно възможността Ринер да съчетае президентския си мандат със спортната си кариера. Французинът е заявил намерението си да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.