Миомир Кецманович и Алехандро Давидович Фокина са двамата финалисти в Делрей Бийч

Миомир Кецманович и Алехандро Давидович Фокина достигнаха до финала на турнира по тенис от сериите АТР 250 в Делрей Бийч (САЩ) с награден фонд 680 140 долара.

Сърбинът Кецманович спечели полуфинала си срещу представителя на домакините Алекс Микелсен с 7:6(3), 6:3.

Кецманович проби съперника си за 2:1 гейма в първия сет, но не можа да затвърди пробива си и равенството отново бе налице. Сърбинът реализира нов пробив за 6:5 и имаше 2 сетбола, да затвори частта, но също както в началото на мача, отново не успя да се възползва и допусна пробив. В тайбрека 25-годишният тенисист спечели 5 поредни разигравания, за да спечели частта.

Вторият сет Кецманович игра далеч по-убедително и поведе с 3:0, преди крайното 6:3. Сърбинът сложи точка на спора след час и 34 минути игра с втория си мачбол.

Кецманович спечели единствената си титла от АТР в Кицбюел през 2020 г., след като загуби финалите в Ещорил и Делрей Бийч през 2023 г. Той ще играе пети мач за титла от АТР и първи от 2023 г.

