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Митничари задържаха 1500 литра алкохол, обявен като "ракия"

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митничари задържаха 1500 литра алкохол обявен ракия
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Над 1500 л алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) иззеха митническите служители при проверка в няколко свързани обекта в района на Добрич.

След извършен анализ на риска мобилен екип от Централното митническо управление е направил контролна покупка от специализиран малък обект за дестилиране на 50 литра алкохол, обявена като „ракия“, за която проверяващите установяват, че алкохолът е донесен от частен имот в близост.

При последвала проверка са установени 26 литра алкохол без документи, съхраняван в специализирания малък обект за дестилиране, както и 1063 литра наливен алкохол – различни видове ракия от сливи, грозде, кайсия и праскови съгласно надписи на бутилки и туби, съхраняван в частен имот на същото лице. Паралелно с това са извършени и контролни действия в частен имот и съседен на проверявания СМОД на друг собственик, като са установени 433 литра алкохол без документ за произход.

Иззети са общо 1572 л. алкохол, който е бил съхраняван в пластмасови туби и стъклени бутилки.

По случаите са образувани две досъдебни производства, които се водят от разследващи митнически инспектори и са под надзора на Районна прокуратура – Добрич. Митническите инспектори са установили и осем нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), за които са съставени актове.

Проверката е част от засилените контролни действия на мобилни митнически екипи в района на Митница Варна. При други сходни проверки вече бяха задържани 1606 л ракия без акцизни документи с неясен произход и качество.

#без акциз #митничари #ракия

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