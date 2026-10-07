Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан

Милан е платил поне 51 милиона евро за Диего Морейра от Страсбург, твърди „Калчо е Финанца“. С включените бонуси сумата може да достигне 67,8 милиона евро, което би превърнало белгийския национал във втория най-скъп трансфер в историята на „росонерите“.

В последните месеци Милан е изключително предпазлив относно точните финансови параметри на своите трансфери, като около привличането на Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен дори се появиха сериозни разминавания в публикуваните суми.

„Калчо е Финанца“ твърди, че е получила достъп до документи, свързани с трансфера на Морейра, според които сделката е на стойност 51,282 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

Тази сума сама по себе си би направила Морейра втория най-скъп футболист, купуван някога от Милан, след Рамош и преди Рафаел Леао, за когото клубът е платил 49,5 милиона евро.

Сделката обаче може да стане още по-скъпа за италианския гранд заради редица бонуси, свързани с представянето на Морейра.

Ако белгийският национал запише поне 10 гола или асистенции в рамките на един сезон, Страсбург ще получи допълнителни 2,051 милиона евро. Този бонус може да бъде активиран само веднъж.

При участие като титуляр в поне 15 мача за един сезон, в които играе минимум 45 минути, Милан ще дължи още 1,025 милиона евро. Тази клауза може да бъде активирана два пъти по време на престоя му на „Сан Сиро“.

Ако Морейра поднови настоящия си договор, Милан ще трябва да плати на бившия му клуб още 2,051 милиона евро. И този бонус може да бъде активиран два пъти.

Съществуват и редица клаузи, свързани с отборните постижения. Например Страсбург ще получава по 1,025 милиона евро при всяко класиране на Милан за Шампионската лига, но само ако Морейра е записал поне 2000 минути в Серия А през съответния сезон.

Същото важи и при класиране за Лига Европа, но там бонусът е значително по-малък – 256 000 евро.

Ако Милан спечели титлата в Серия А, а Морейра е записал поне 2000 минути през сезона, Страсбург ще получи още 1,538 милиона евро. Този бонус обаче заменя този за класиране в Шампионската лига.

При активиране на всички възможни бонуси общата стойност на трансфера може да достигне 67,8 милиона евро.

И това обаче не е всичко. Според „Калчо е Финанца“ в договора има и сложна клауза за процент от бъдещ трансфер, която позволява на Страсбург да получи част от сумата при евентуална продажба на Морейра.

Ако футболистът бъде продаден за под 10 милиона евро, френският клуб няма да получи нищо. При трансфер до 50 милиона евро Страсбург ще вземе 10% от разликата между 10 и 50 милиона евро, което би означавало около 4 милиона евро.

Делът на Страсбург нараства до 5 милиона евро при продажба за 50–55 милиона евро и до 6,75 милиона евро, ако Морейра бъде продаден за сума между 70 и 100 милиона евро.