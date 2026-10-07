БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:12 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Започна Консултативният съвет за национална сигурност *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази

С включените бонуси сумата може да достигне 67,8 милиона евро.

Диего Морейра
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан е платил поне 51 милиона евро за Диего Морейра от Страсбург, твърди „Калчо е Финанца“. С включените бонуси сумата може да достигне 67,8 милиона евро, което би превърнало белгийския национал във втория най-скъп трансфер в историята на „росонерите“.

В последните месеци Милан е изключително предпазлив относно точните финансови параметри на своите трансфери, като около привличането на Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен дори се появиха сериозни разминавания в публикуваните суми.

„Калчо е Финанца“ твърди, че е получила достъп до документи, свързани с трансфера на Морейра, според които сделката е на стойност 51,282 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

Тази сума сама по себе си би направила Морейра втория най-скъп футболист, купуван някога от Милан, след Рамош и преди Рафаел Леао, за когото клубът е платил 49,5 милиона евро.

Сделката обаче може да стане още по-скъпа за италианския гранд заради редица бонуси, свързани с представянето на Морейра.

Ако белгийският национал запише поне 10 гола или асистенции в рамките на един сезон, Страсбург ще получи допълнителни 2,051 милиона евро. Този бонус може да бъде активиран само веднъж.

При участие като титуляр в поне 15 мача за един сезон, в които играе минимум 45 минути, Милан ще дължи още 1,025 милиона евро. Тази клауза може да бъде активирана два пъти по време на престоя му на „Сан Сиро“.

Ако Морейра поднови настоящия си договор, Милан ще трябва да плати на бившия му клуб още 2,051 милиона евро. И този бонус може да бъде активиран два пъти.

Съществуват и редица клаузи, свързани с отборните постижения. Например Страсбург ще получава по 1,025 милиона евро при всяко класиране на Милан за Шампионската лига, но само ако Морейра е записал поне 2000 минути в Серия А през съответния сезон.

Същото важи и при класиране за Лига Европа, но там бонусът е значително по-малък – 256 000 евро.

Ако Милан спечели титлата в Серия А, а Морейра е записал поне 2000 минути през сезона, Страсбург ще получи още 1,538 милиона евро. Този бонус обаче заменя този за класиране в Шампионската лига.

При активиране на всички възможни бонуси общата стойност на трансфера може да достигне 67,8 милиона евро.

И това обаче не е всичко. Според „Калчо е Финанца“ в договора има и сложна клауза за процент от бъдещ трансфер, която позволява на Страсбург да получи част от сумата при евентуална продажба на Морейра.

Ако футболистът бъде продаден за под 10 милиона евро, френският клуб няма да получи нищо. При трансфер до 50 милиона евро Страсбург ще вземе 10% от разликата между 10 и 50 милиона евро, което би означавало около 4 милиона евро.

Делът на Страсбург нараства до 5 милиона евро при продажба за 50–55 милиона евро и до 6,75 милиона евро, ако Морейра бъде продаден за сума между 70 и 100 милиона евро.

#Диего Морейра #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)
2
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби...
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
3
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа
4
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е...
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
5
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
6
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Европейски футбол

Хари Кейн след 125-ия си мач за Англия: Това надхвърля и най-смелите ми мечти
Хари Кейн след 125-ия си мач за Англия: Това надхвърля и най-смелите ми мечти
Кирил Десподов тренира отново Кирил Десподов тренира отново
Чете се за: 00:50 мин.
Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите
Чете се за: 03:00 мин.
Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока
Чете се за: 04:35 мин.
Атанас Илиев: Говорихме си, че всеки трябва да остави сърцето си на терена Атанас Илиев: Говорихме си, че всеки трябва да остави сърцето си на терена
Чете се за: 01:35 мин.
Андриан Краев: Трябва да сме стъпили малко по-здраво на земята Андриан Краев: Трябва да сме стъпили малко по-здраво на земята
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан" Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
НА ЖИВО: Как продължава подготовката за президентските избори
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Прокурорската колегия номинира Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Регистрираха първия случай на свински грип у нас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ