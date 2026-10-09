БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мотор се заби в патрулка в Пловдив, след гонка го задържаха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Задържан е млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив

натоварен трафик морето екипи пътна полиция цивилни патрули следят нарушения
Снимка: БТА
Слушай новината

Задържан е млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив.

Извършителят е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 1.10 ч. тази нощ дежурни екипи на Четвърто РУ забелязали водач и пътничка да преминават с мотоциклет със закрита регистрационна табела. Униформените подали светлинна и звукова сигнализация за спиране на мотора, но той продължил по централен булевард в града и преминал на червен сигнал на светофарите на три кръстовища.

Чрез оперативната дежурна част информацията за моториста с рисково поведение била подадена до останалите патрули на терен в града. В заградителните действия по трасето му се включили и екипи от сектор „Пътна полиция“, Пето и Шесто районни управления. На бул. „Цариградско шосе“, мотористът навлязъл в лентата за насрещно движение и създал предпоставка за пътен инцидент.

При опит отново да избяга, 24-годишният водач се блъснал с мотора в задната част на една от патрулките и заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята. Двамата не са пострадали сериозно, оказана им е медицинска помощ. От справка в масивите на МВР е установено, че младежът няма необходимата категория за управлявания мотоциклет.

Пробата му за алкохол е отрицателна, но отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в ареста на Четвърто РУ.

Документирането на случая продължава.

Автор: Нели Колева

#задържан моторист #гонка с полицията #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
3
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
4
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
5
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
6
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Регионални

Над 1200 учители в детски градини и училища в столицата са обучени за реакции при сигнали за заплахи
Над 1200 учители в детски градини и училища в столицата са обучени за реакции при сигнали за заплахи
Прокуратурата разследва катастрофата с четири жертви край Плевен Прокуратурата разследва катастрофата с четири жертви край Плевен
Чете се за: 02:27 мин.
Променят движението заради ремонта на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“ Променят движението заради ремонта на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“
Чете се за: 03:07 мин.
Оставиха в ареста поляк за цигари за близо 1,8 млн. евро, открити в камион на „Кулата“ Оставиха в ареста поляк за цигари за близо 1,8 млн. евро, открити в камион на „Кулата“
Чете се за: 01:22 мин.
ГДБОП спря нелегална стрийминг услуга с над 19 000 телевизионни канала ГДБОП спря нелегална стрийминг услуга с над 19 000 телевизионни канала
Чете се за: 00:47 мин.
Локализираха пожара край ивайловградското село Горно Луково Локализираха пожара край ивайловградското село Горно Луково
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ