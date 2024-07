Музеят на наградите "Грами" открива изложба на кей-попа

Музеят на наградите "Грами" ще открие първата си изложба, посветена на кей-попа, като част от продължаващата си инициатива за изследване на музиката, културата, технологиите, фенската маса и бизнеса зад корейската популярна музика, предаде Асошиейтед прес.

Музеят си партнира с Hybe - южнокорейската развлекателна компания, която стои зад кей-поп сензацията Би Ти Ес и безброй други международни изпълнители, и нейните архивари, за да предостави на посетителите задълбочен поглед върху ролята й в развитието на кей-поп пейзажа.

Изложбата "Hybe: Вярваме в музиката" ще продължи от 2 август до 15 септември в Музея на наградите "Грами" в центъра на Лос Анджелис.

Артефактите, които ще бъдат изложени на площ 4000 квадратни метра, никога досега не са били показвани в музей, с изключение на няколко артикула от гардероба и костюмите на Би Ти Ес.

Експонатите представят 78 кей-поп звезди, известни като идоли, и включват облекла, носени в известни концептуални снимки и музикални видеоклипове като Yet to Come (The Most Beautiful Moment) на Би Ти Ес, Maestro на "Севънтийн", Sugar Rush Ride на "Тумороу Екс Тугедър" и Easy на момичешката група LE SSERAFIM.

По-младите групи на Hybe, известни като "отборите на новобранците", също ще бъдат представени.

"Това ще бъде една от най-големите изложби, които музеят някога е уреждал", каза неговият президент и главен изпълнителен директор Майкъл Стика пред Асошиейтед прес. "Тя ще заеме целия трети етаж на музея".

Снимки: БТА

Стика допълва, че експозицията отбелязва и ролята на голямата музикална компания в кей-попа и безспорното й влияние върху света на музиката.

Изложбата обещава също интерактивни преживявания, като например "танцова игра на случаен принцип" в ротондата на музея, където посетителите могат да пеят и танцуват на музиката на изпълнители на Hybe, и кабинка Photoism, където могат да позират за снимки заедно с любимите си певци.

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News