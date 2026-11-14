МВнР предупреди за сериозни затруднения във въздушния трафик в САЩ, въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени

Министерството на външните работи информира българските граждани, пътуващи от, до и през Съединените американски щати, че поради мащабен технически срив в телекомуникационната система на Федералната авиационна администрация на САЩ се наблюдават сериозни затруднения във въздушния трафик. Това се посочва в съобщение от Ситуационния център към МВнР, публикувано на сайта на министерството.
Въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени, нормализирането на полетите ще бъде постепенно. През следващите дни се очакват значителни закъснения, отменени полети и промени в разписанията както по вътрешните, така и по международните, включително трансатлантическите линии, обясниха от МВнР.
От ведомството препоръчват на българските граждани да проверяват актуалния статус на своите полети непосредствено преди отпътуване и да следят указанията на съответните авиокомпании.
При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:
От МВнР препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано". Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост, посочиха от МВнР.