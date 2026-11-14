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МВнР предупреди за сериозни затруднения във въздушния трафик в САЩ, въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени

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мвнр предупреждение пътуващите български граждани очаквана мощна буря източното крайбрежие сащ
Снимка: БТА/Архив
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Министерството на външните работи информира българските граждани, пътуващи от, до и през Съединените американски щати, че поради мащабен технически срив в телекомуникационната система на Федералната авиационна администрация на САЩ се наблюдават сериозни затруднения във въздушния трафик. Това се посочва в съобщение от Ситуационния център към МВнР, публикувано на сайта на министерството.

Въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени, нормализирането на полетите ще бъде постепенно. През следващите дни се очакват значителни закъснения, отменени полети и промени в разписанията както по вътрешните, така и по международните, включително трансатлантическите линии, обясниха от МВнР.

От ведомството препоръчват на българските граждани да проверяват актуалния статус на своите полети непосредствено преди отпътуване и да следят указанията на съответните авиокомпании.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

  • посолството на Република България в САЩ на следните телефонни номера: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273; +1 202 483 1386 и дежурни телефони в извънработно време: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273. Сигнали може да се подават и на следните имейл адреси: embassy.washington@mfa.bg; office@bulgaria-embassy.org.
  • Гражданите могат да се обърнат и към генералното консулство на България в Ню Йорк на следния телефонен номер: +1 212 935 4646, както и на дежурен телефон за спешни случаи извън работно време: + 1(202) 387 0174. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Consulate.NewYork@mfa.bg.
  • Генералното консулство на България в Чикаго може да се намери на следните телефонни номера: +1 312 867 1904; +1 312 867 1905 и дежурен телефон в извънработно време: +1 312 515 8774. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Consulate.Chicago@mfa.bg.
  • Гражданите могат да се обърнат и към генералното консулство на България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: consulate.losangeles@mfa.bg.
  • За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg

От МВнР препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано". Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост, посочиха от МВнР.

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