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МЗ призова за осигуряване на лекарство, което може да спаси живот при предозиране с фентанил

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МЗ призова за осигуряване на лекарство, което може да спаси живот при предозиране с фентанил
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На фона на нарастващата опасност от фентанил и други силнодействащи опиоиди Министерството на здравеопазването призовава фармацевтичните компании да помогнат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон – лекарство, което може да спаси човешки живот при предозиране.

При предозиране с опиоиди времето е решаващо. Налоксонът действа бързо и може да противодейства на опасните ефекти на тези вещества, включително на потискането на дишането. Затова е важно лекарството да бъде достъпно, когато е най-необходимо.

За да се улесни достъпът до налоксон в България, Министерството призовава компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарства с това активно вещество, да предприемат необходимите стъпки за определяне на пределна цена на продуктите си у нас. Това ще създаде условия за по-добър достъп до лекарството и ще допринесе за защитата на пациентите в ситуации, при които всяка минута може да бъде решаваща.

За целта компаниите трябва да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е по-облекчена в сравнение с тази за включване на лекарство в Позитивния лекарствен списък – необходими са по-малко документи, а административната такса е по-ниска.

Информация за необходимите документи и стъпките за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в раздел „Административно обслужване“, подраздел „Процедури по предоставяне на административни услуги“ – „Образуване на пределна цена на лекарствен продукт“.

Министерството на здравеопазването разчита на активната подкрепа и отговорното отношение на фармацевтичния сектор. По-добрият достъп до налоксон е важна стъпка към навременна реакция при предозиране с фентанил и други опиоиди и към спасяването на човешки живот.

#налоксон #Министерство на здравепоазването #спасен живот #предозиране #лекарство

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