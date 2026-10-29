Националите до 15 г. се върнаха към победата на световния фестивал на ФИФА

Националният отбор на България до 15 години се върна към победите на Световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку. Воденият от Петър Карачоров състав надделя с 2:0 над Естония във втория си двубой за деня с голове на Йоан Йорданов и Ник Георгиев.

Успехът изпрати българските национали в срещата за 29-ото място в крайното класиране. Тя е насрочена за утре, 30 октомври, от 07:00 ч. българско време на терен 10B в комплекса „Ховсан“. Съперник ще бъде тимът на Кипър.

Победата над Естония бе петата за България от началото на турнира. Националите спечелиха всичките си четири срещи в груповата фаза и заслужиха място в най-високото ниво А, а сега ще имат възможност да завършат участието си с още един успех.

По-рано днес българският тим отстъпи с 2:3 на Кения.

България отговори с победа и първа „суха мрежа“ в турнира срещу Естония. Последният двубой утре ще бъде деветият за националите в Баку и ще определи окончателното им място в надпреварата.