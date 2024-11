Националите остават в четвърта урна при жребия в квалификациите за Мондиал 2026

Българският национален отбор по футбол остава в четвърта при жребия за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. Това стана факт след вчерашната победа на Израел срещу Белгия с 1:0 в петия кръг от Лигата на нациите. Това се оказа достатъчно израелците да запазят мястото си в трета урна.

WC seeding recap (17 Nov):



Greece clinched Pot 2

Israelclinched Pot 3

Bulgaria clinched Pot 4



Pot 4 and Pot 5 are completed.



Tomorrow is a big day that may resolve everything. pic.twitter.com/tmaGhQMTyX