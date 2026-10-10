БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 350 гимнастички ще участват на турнира "Златните момичета...Завинаги"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Начало на турнира ще даде Нешка Робева.

Над 350 гимнастички ще участват на турнира "Златните момичета...Завинаги"
Слушай новината

Над 350 състезателки ще участват на международния турнир по художествена гимнастика „Златните момичета… ЗАВИНАГИ“, който се провежда днес в спортен комплекс „Самелион“ в Самоков. Начало на турнира ще даде Нешка Робева, а специални гости ще бъдат Боряна Калейн и Мадлен Радуканова, съобщи организаторът на турнира Камелия Дунавска, световна и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна през 1987 г. и Хелзинки през 1988 г.

Надпреварата се организира от Камелия Дунавска, заедно с ръководения от нея клуб за изкуство и спорт Дунавска и клуб по художествена гимнастика „Самелион“.

"Турнирът цели да даде възможност на младите гимнастички да покажат подготовката си и да натрупат състезателен опит", допълни Дунавска.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
1
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
2
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
3
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
4
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи,...
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
5
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете санкции върху тяхното оръжие
6
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Други спортове

БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
България покори Балканите, злато за младите ни грации в Истанбул България покори Балканите, злато за младите ни грации в Истанбул
Чете се за: 03:22 мин.
Европейско сребро за България! Мария Попов стана вицешампионка по бадминтон до 15 години Европейско сребро за България! Мария Попов стана вицешампионка по бадминтон до 15 години
Чете се за: 02:15 мин.
Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев Близо 200 борци от четири държави се събраха в Търговище в памет на Пламен Пенев
Чете се за: 03:47 мин.
Макс Верстапен над всички в спринта преди Гран При на Сингапур Макс Верстапен над всички в спринта преди Гран При на Сингапур
Чете се за: 02:22 мин.
Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ