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Над 40 държави участват в XV Световен ромски конгрес

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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държави участват световен ромски конгрес
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От 29 до 31 октомври София е домакин на XV Световен ромски конгрес. В него участват представители от над 40 държави, международни институции, дипломатически мисии, граждански организации и медии.

Събитието се организира от Сдружение „Обединени граждански инициативи – ОГИ Е РОМЕНГО“.

Конгресът е глобална платформа за диалог, представителство и институционално сътрудничество по ключови въпроси, засягащи ромските общности в Европа и по света.

В памет на жертвите на ромския Холокост се проведе шествие с ромски оркестър.

#Световен ромски конгрес #София

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