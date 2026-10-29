Над 40 държави участват в XV Световен ромски конгрес

От 29 до 31 октомври София е домакин на XV Световен ромски конгрес. В него участват представители от над 40 държави, международни институции, дипломатически мисии, граждански организации и медии.

Събитието се организира от Сдружение „Обединени граждански инициативи – ОГИ Е РОМЕНГО“.

Конгресът е глобална платформа за диалог, представителство и институционално сътрудничество по ключови въпроси, засягащи ромските общности в Европа и по света.

В памет на жертвите на ромския Холокост се проведе шествие с ромски оркестър.