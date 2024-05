Надал: Отдавна не бях играл в три поредни седмици, това е добра новина

Рафаел Надал ще се завърне на корта тази седмица с участие на Мастърс 1000 турнира в Рим, където той е 10-кратен шампион. Това ще бъде трети турнир на клей за Матадора след участията му на родна земя в Барселона и Мадрид. Миналия вторник 37-годишният тенисист отстъпи пред чеха Иржи Лехечка в четвъртия кръг в испанската столица, след което се отправи към Вечния град.

«I'm happy with the way I feel today»



Watch the full @RafaelNadal pre-tournament press conference on our YouTube channel#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/3ALUHsqQOt