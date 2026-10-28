Нападение пред израелското посолство в Белград, извършителят е застрелян

Сръбската полиция съобщи за застрелян нападател пред израелското посолство в Белград.

Мъжът нападнал охраната на дипломатическата мисия с два ножа и викове "Алах Акбар". Един служител на реда е леко ранен.

Вътрешният министър Ивица Дачич окачестви инцидента като терористична атака. Нивото на терористична заплаха в Сърбия е вдигнато до червено, което е възможно най-високото.

За последните две години това е второ подобно нападение срещу израелското посолство в Белград.

снимки: БТА