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Нападение пред израелското посолство в Белград, извършителят е застрелян

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Нивото на терористична заплаха в Сърбия е вдигнато до най-високото

нападение израелското посолство белград извършителят застрелян
Снимка: БТА
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Сръбската полиция съобщи за застрелян нападател пред израелското посолство в Белград.

Мъжът нападнал охраната на дипломатическата мисия с два ножа и викове "Алах Акбар". Един служител на реда е леко ранен.

Вътрешният министър Ивица Дачич окачестви инцидента като терористична атака. Нивото на терористична заплаха в Сърбия е вдигнато до червено, което е възможно най-високото.

За последните две години това е второ подобно нападение срещу израелското посолство в Белград.

снимки: БТА

#израелско посолство #Сърбия #Белград #нападение

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