Необикновена история: 102-годишна жена оцеля при испанския грип и два пъти пребори COVID-19

Ако някой е наясно как се оцелява при пандемии, това със сигурност е нюйоркчанката Анджелина Фрийдман. Тя е на 102 години и в живота си е преборила какво ли не, включително рак и сепсис.

Като бебе през 1918 година е прекарала испанския грип, а тази година два пъти оцелява при COVID-19.

За първи път Фрийдман се разболяла от коронавирус през март. В дома за възрастни хора в Северен Уестчестър, където е настанена, й направили тест, който дал положителен резултат. Жената веднага била изолирана, първо в болница, после у дома и след няколко седмична битка с вируса, оцеляла.

В края на октомври обаче Фрийдман пак дала положителен резултат за коронавирус. Този път имала и по-изявени симптоми - температура и суха кашлица. Отново я изолирали. Две седмици по-късно Фрийдман била добре, а тестът и бил отрицателен.

Анджелина Фрийдман е пълна с живот и винаги усмихната, но животът й не е преминал леко.

Ражда се на кораб, който през 1918 година транспортира имигранти от Италия до Ню Йорк. Тогава е разгарът на пандемията от испански грип. Майка и умира при раждането, а двете и по-големи сестри и помагат да оцелее на кораба, докато се съберат с баща им, който ги чака в Бруклин.

През годините Фрийдман губи баща си, братята и сестрите си. От 11 деца, тя е единствената оцеляла.

"Мама може би не е най-старата жена, преборила COVID-19, но със сигурност е най-старата преборила го два пъти", казва дъщеря и Джоан Мерола.

