"Невероятната 2024 година" за Сабрина Карпентър, тя ли е фаворитът за БРИТ?

Сабрина Карпентър ще участва в програмата на церемонията на тазгодишните награди БРИТ, съобщи Би Би Си. Певицата е обявена и за носител на отличието за глобален успех, което се присъжда за "феноменални" музикални продажби в световен мащаб.

За първи път международен изпълнител получава наградата, след като организаторите на БРИТ промениха правилата, за да могат да участват и чуждестранни музиканти.

Сред предишните лауреати на наградата БРИТ за глобален успех са "Уан дайрекшън", Ед Шийрън, Адел и Сам Смит.

Изпълнителката на хитовата песен "Espresso" е номинирана и в категориите международен изпълнител на годината и международна песен на годината.

Организаторите на събитието обобщават, че 2024 г. е била "наистина невероятна година" за Сабрина Карпентър, "в която тя доминираше в световните класации".

Певицата заема първото място в британската класация за сингли 21 седмици и става първата изпълнителка, която заема едновременно трите челни позиции.

В САЩ трите сингъла на певицата - "Taste", "Please Please Please" и "Espresso" са изравнили рекорда, поставен от "Бийтълс" преди 60 години, пишат организаторите на наградите БРИТ.

Феновете на Сабрина Карпентър реагираха с вълнение на новината, но някои смятат, че британските изпълнители Чарли Екс Си Екс и Дуа Липа са по-добрите победители.

Чарли Екс Си Екс се бори за пет награди, включително за албум и изпълнител на годината. Дуа Липа е номнирана за четири награди, включително за най-добър поп изпълнител, която спечели миналата година.

Други изпълнители, които ще се включат в церемонията на 1 март, са "Ласт динър парти", Майлс Смит, Шабузи и Теди Суимс.

