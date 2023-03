Невероятни футболни факти, част 2

Вече познавате тази нова рубрика, в която ви запознаваме с наглед невероятни и невъзможни, но действителни факти от света на футбола. Необятният свят на футбола крие ужасяващо много любопитни факти, с част от които ще се опитваме периодично да ви запознаваме. Така че – запознайте се с втората порция 10 учудващи факти. Които са самата истина.

Невероятни факти:

1. Робърт Ърншоу е единственият човек, който е вкарвал хеттрик във всички професионални нива на английския футбол, Купата на футболната асоциация, Купата на лигата и за националния си тим. Самата мисъл, че даден играч се е подвизавал във всички лиги е налудничава, какво остава да е реализирал хеттрик навсякъде. През ноември 2000 година нападателят бележи 3 пъти във вратата на Бристъл Роувърс с екипа на Кардиф във ФА Къп. Само месец по-късно упражнението се повтаря, като този път жертвата е Торки Юнайтед в Лига 2. През 2002 Ърншоу успява да преодолее три пъти вратаря на Бостън Юнайтед в турнира за Купата на Лигата на Англия, а през ноември същата година е точен отново на три пъти срещу Куинс Парк Рейнджърс в шампионатен мач в Лига 1. Кардиф няма как да не си спомня с топлина за голаджията си, който бележи три попадения срещу Джилингам през 2003 в среща от Чемпиъншип. Година по-късно с националния екип на „драконите“ реализира 3 гола срещу Шотландия, а през 2005 идва и хеттрикът във Висшата лига срещу Чарлтън, вече с екипа на Уест Бромич Албиън. Ама че работа!

2. Рапид Виена има повече шампионски титли на ... Германия от, да речем, отбори като Байер Леверкузен. Обяснението е, че през 1941 тимът от днешна Австрия се състезава по разбираеми причини в Бундеслигата и ... печели трофея.

3. Някогашният емблематичен играч на Челси Джанфранко Дзола е единственият футболист, получавал червен картон на Световно първенство ... на рождения си ден. Това става на любимия за нас Мондиал през 1994. Не можем да кажем, че това е бил най-желаният подарък, който реферът е можел да поднесе на Дзола.

WORLD CUP STRANGE FACTS: The only player to be sent off on his birthday is Gianfranco Zola of Italy, who got a red card against Nigeria in a second round game in USA 1994. #WorldCupMixByDammydudu pic.twitter.com/uWJxhbO8fh

4. Един факт, който е по-скоро любопитен. И не толкова футболен. През сезон 2010/2011 най-разпространените малки имена в английската Висша лига са Дейвид и Джеймс. По ирония на съдбата това е първият сезон след края на кариерата във Висшата лига на вратаря Дейвид Джеймс.

5. Последният финал в Шампионската лига (или Купата на Европейските Шампиони), в който играят два отбора, в чиито редици няма нито един чужденец е през 1967. Хората обикновено смятат, че голямото преселение на футболистите и трансферите в чужди държави е явление, започващо от около 90-те години на миналия век, но всъщност всичко започва доста по-рано, макар и не в подобни мащаби. В спомената година на финала играят Селтик и Интер, където тогава се подвизават съответно само шотландци и италианци.

6. Твърди се, че вратарят на Манчестър Юнайтед през 1975 – Алекс Степни – веднъж получил контузия, размествайки челюстта си. Причината? Крещял е прекалено много по защитниците пред себе си. Дори и да звучи по-скоро като градска легенда, едва ли бихте искали да сте част от отбраната, ръководена от Степни.

7. Обикновено нападателите не смеят да своеволничат, когато става въпрос за изпълнение на дузпи и бият с по-силния си крак. Е, има и изключения. Обафеми Мартинс и Боби Замора са единствените играчи, които са реализирали от бялата точка във Висшата лига и с левия, и с десния си крак.

8. И като сме на темата за нападателите – Рууд ван Нистелрой отбелязва 150 гола за Манчестър Юнайтед в славата си кариера. Невероятно (или по-скоро не, ако човек познаваше стила на нидерландеца), но само един от тези 150 попадения е с удар извън наказателното поле. Хищник.

9. Видзев Лодз е единственият отбор, който печели първото място във второто ниво на дадена страна в две поредни години. През 2007/2008 поляците финишират пред всички останали и печелят промоция в най-високата дивизия на държавата. Но корупционен скандал кара местният футболен съюз да ги изхвърли обратно във втора дивизия. На следващия сезон Видзев отново финишира на първа позиция.

10. Оуен Харгрийвс е единственият футболист, играл за националния отбор на Англия без никога да е живял на Острова. Халфът, който носи екипа на Уелс до 19-ата си годишнина, е роден в Канада, a през 1997 отива в Байерн Мюнхен и живее в Германия, когато пристига първата му повиквателна за „Трите лъва“.

Declan Rice appeared for England tonight - a contentious moment as he had already played in three friendlies for the Republic of Ireland. Remember the curious case of Canadian player Owen Hargreaves who played for Wales U19s but then opted for England? pic.twitter.com/6rIuO4TBQV