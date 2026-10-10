Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант

Нидерландия връща на Индонезия двадесет културни ценности, неправомерно взети по време на колониалния период чрез грабеж или принуда, съобщава Министерството на образованието, културата и науката. Сред тях са шлифован 36-каратов диамант, ръчно написан Коран и традиционен меч.

Връщането се извършва по искане на Индонезия. Осемнадесет от обектите в момента се съхраняват в Музея на света, посветен на световните култури, човешката история и многообразието, а останалите два – в Райксмузеум.

Министърката на образованието, културата и науката Риане Летсхерт следва препоръката на Комисията за колониалните колекции. „С това връщане допринасяме за поправянето на историческата несправедливост“, казва министърката и допълва:

"Тези предмети имат голяма културна и историческа стойност за Индонезия. Те никога не е трябвало да се намират в Нидерландия. Сега поправяме тази несправедливост."

Става дума за диаманта от Банджармасин, който някога е бил част от бижутата на султана на Банджармасин. Скъпоценният камък в момента се намира в Райксмузеум. Нидерландия връща още надгробна плоча, панел от гробница, ръчно написан Коран, традиционен меч и ръкописи. Комисията по колониалните колекции разглежда в момента и други искания от Индонезия и Шри Ланка за връщане на ценни предмети.