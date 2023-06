Никола Цолов завърши 19-и в основното състезание от Формула 3 в Барселона

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов (ART Grand Prix) завърши на 19-о място в основното състезание от Гран при на Барселона (Испания) – пети кръг от сезона.

Преди ден той се нареди 13-и в крайното класиране в спринтовата надпревара. Цолов все още преследва първите си точки във Формула 3, като засега е 20-ти в общото подреждане при пилотите без точков актив.

Никола Цолов стартира от 19-та позиция в състезанието с дължина 25 обиколка на пистата „Барселона-Каталуния“ и финишира за 42:01.098 минути, изоставайки с 39.750 секунди от победителя Хосеп Мария Марти (Campos Racing). Българският пилот се опази от проблеми по време на надпреварата, в което бяха наложени много наказания за инциденти и неспазване лимитите на пистата.

Испанецът Марти бе най-бърз с време 41:21.348 минути и събра 68 точки на втората позиция в генералното класиране. Той остави зад себе си Франко Колапинто (MP Motorsport), на 4.463 секунди и Дино Беганович (PREMA Racing), на 10.445 секунди.

