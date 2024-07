Никола Миленкович премина в Нотингам Форест

Нотингам Форест подписа с Никола Миленкович от Фиорентина, обявиха от клуба. Договорът му е за срок от пет години. Трансферът е на стойност 15 милиона евро.

26-годишният защитник е юноша на Партизан Белград, като с "гробарите" спечели два пъти Купата на Сърбия и веднъж титлата в първенството. През 2017 година премина във Фиорентина. Записа 263 мача и отбеляза 17 гола за "виолетовите".

На сметката си има 56 двубоя и 3 попадения за националната селекция на Сърбия. Той беше част от тима за Евро 2024, но балканската държава не оправда очакванията и отпадна още в груповата фаза на турнира.

Форест приема Борнемут в първия мач от Висшата лига за сезона на 17 август.



We are delighted to announce the signing of Serbia international Nikola Milenković ️