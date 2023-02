Никола Йокич реализира 20-и трипъл-дабъл през сезона за успех на Денвър

Никола Йокич записа 20-ия си трипъл-дабъл от началотона сезона, а тимът му Денвър спечели при гостуването си на Шарлът Хорнетс със 119:105 в мач от Националната баскетболна асоциация, който се изигра пред 19 256 зрители в зала "Спектрум Център".

Сърбинът завърши с 30 точки, 16 борби и 10 асистенции. Кентавиъс Колдуел-Поуп добави 15 точки, а Брус Браун и Майкъл Портър младши вкараха по 14 за Нъгетс, които прекъснаха серия от четири поражения при визитите си.

Nikola Jokic becomes only the 5th player in NBA history to record 20 triple-doubles in a season.



