Индиана си осигури домакинско предимство в плейофите на НБА

Индиана Пейсърс си осигури домакинско предимство в първия кръг на плейофите на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. "Пешеходците" победиха със 114:112 лидера на Изток Кливланд Кавалиърс у дома и при оставащи две срещи от редовния сезон си подпечатаха мястото в Топ 4.

Индиана има 49 успеха от 80 срещи и дори може да изпревари третия Ню Йорк Никс, който е с една победа повече. Кливланд не може да бъде повален от челната позиция на Изток с 63 победи.

THURSDAY'S FINAL SCORES



Tyrese Haliburton records the double-double to lead the @Pacers to their 6th consecutive win!



Aaron Nesmith: 22 PTS, 6 REB

Jarace Walker: 15 PTS

Myles Turner: 13 PTS, 7 REB, 4 BLK pic.twitter.com/bZX5JamTZy — NBA (@NBA) April 11, 2025

Тайрийз Халибъртън бе най-резултатен за Пейсърс с 23 точки, към които добави 8 борби и 10 асистенции, а Аарън Нийсмит се отчете с още 22 точки.

За Кавалиърс, които бяха без голяма част от основните си играчи, Тай Джером се отличи с 24 точки, а Де'Андре Хънтър реализира "дабъл-дабъл" - 23 точки и 11 овладени под двата ринга топки.

В другия мач с по-голяма тежест от четвъртък вечер Минесота Тимбъруулвс надделя при гостуването си на Мемфис Гризлис със 141:125. Така битката за последните места в Топ 6 на Западната конференция става все по-заплетена, два кръга преди края на редовния сезон.

"Гризлитата" се смъкнаха до седмото място с това поражение, но имат равен актив от 47 победи и 33 загуби с шестия Голдън Стейт Уориърс, както и с "вълците", които са осми. Пред тях на само един успех са четвъртият Денвър Нъгетс и петият ЛА Клипърс.

Anthony Edwards answered the call in a PIVOTAL standings battle in Memphis!



44 PTS

5 REB

7 3PM pic.twitter.com/UwJH7W5tLw — NBA (@NBA) April 11, 2025

Антъни Едуардс запази шансовете на миналогодишния финалист на Запад за директно класиране в плейофите с 44 точки. Джулиъс Рандъл също избухна с 31 точки и 10 борби.

Най-резултатен за Мемфис бе Джа Морант с 36 точки, Дезмънд Бейн остана на асистенция от "дабъл-дабъл" - 28 точки и 9 завършващи подавания, а Джарън Джаксън-младши се отчете с 23 точки.

В останалите срещи шестият на Изток Детройт Пистънс (44-36) се справи с Ню Йорк Никс у дома със 115:106. За двата отбора това беше като загрявка преди плейофите, където те най-вероятно ще се изправят един срещу друг.

Cade Cunningham with a STELLAR showing in a potential first-round preview!



36 PTS

8 AST



Pistons get the win over New York! pic.twitter.com/mqnTD5mdmP — NBA (@NBA) April 11, 2025

Кейд Кънингам поведе Пистънс със своите 36 точки, а Карл-Антъни Таунс не успя да спаси Никс с "дабъл-дабъл" - 25 точки и 10 борби.

Милуоки Бъкс (46-34) не изпита затруднения при домакинството си на Ню Орлиънс Пеликанс (21-59) - 136:111, а Атланта Хоукс (38-42) се разправи с Бруклин Нетс (26-54) като гост със 133:109.