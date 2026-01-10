Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Далас Маверикс потвърдиха, че Дейвис е преминал ядрено-магнитен резонанс в петък.

антъни дейвис блесна дебюта далас отсъства терена дълго време
Слушай новината

Звездата на Далас Маверикс Антъни Дейвис може да се подложи на операция на лявата ръка, която ще сложи край на сезона му в НБА, след като се контузи в мача срещу Юта Джаз в четвъртък вечер, съобщава ESPN.

Отборът на Маверикс потвърди, че Дейвис е преминал ядрено-магнитен резонанс в петък, който е показал увреждане на връзките на ръката. В момента той се консултира с множество медицински експерти.

В съобщението си Далас заяви, че ще публикува допълнителна информация, когато е необходимо.

ESPN съобщи, че Дейвис ще пропусне поне шест седмици, ако операцията бъде избегната.

Дейвис се контузи 2:52 минути преди края на загубата със 114:116, докато пазеше звездата на Юта Лаури Маркканен при удар към коша. Дейвис изпитваше очевидна болка и напусна игрището 2:08 минути преди края.

Баскетболистът, който ще навърши 33 години през март, е играл само в 29 мача за Маверикс - 9 през миналия сезон и 20 през този. Той има средно по 20.4 точки и 11.1 борби през настоящата кампания.

Дейвис е 10-кратен участник в Мача на звездите.

