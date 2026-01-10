Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА

Звездата на Далас Маверикс Антъни Дейвис може да се подложи на операция на лявата ръка, която ще сложи край на сезона му в НБА, след като се контузи в мача срещу Юта Джаз в четвъртък вечер, съобщава ESPN.

Отборът на Маверикс потвърди, че Дейвис е преминал ядрено-магнитен резонанс в петък, който е показал увреждане на връзките на ръката. В момента той се консултира с множество медицински експерти.

В съобщението си Далас заяви, че ще публикува допълнителна информация, когато е необходимо.

ESPN съобщи, че Дейвис ще пропусне поне шест седмици, ако операцията бъде избегната.

Дейвис се контузи 2:52 минути преди края на загубата със 114:116, докато пазеше звездата на Юта Лаури Маркканен при удар към коша. Дейвис изпитваше очевидна болка и напусна игрището 2:08 минути преди края.

Баскетболистът, който ще навърши 33 години през март, е играл само в 29 мача за Маверикс - 9 през миналия сезон и 20 през този. Той има средно по 20.4 точки и 11.1 борби през настоящата кампания.

Дейвис е 10-кратен участник в Мача на звездите.