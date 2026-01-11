БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

от БНТ
Спорт
"Шпорите" стигнаха до втори пореден успех в НБА.

Виктор Уембаняма изведе Сан Антонио до победа срещу Бостън
Снимка: БТА
Виктор Уембаняма отбеляза 16 от 21-те си точки през второто полувреме, включително решаващ кош 19.2 секунди преди края, а Сан Антонио Спърс победи Бостън Селтикс със 100:95 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Де'Аарън Фокс също вкара 21 точки за Спърс, а Келдън Джонсън добави 18 и 10 борби. Сан Антонио спечели втората си поредна победа след две поредни загуби.

Дерик Уайт поведе Бостън с 29 точки, а Джейлън Браун записа 27. Селтикс загубиха едва за трети път в 12 мача.

Донован Мичъл реализира 28 точки и Кливланд Кавалиърс поеха контрол през второто полувреме за успеха над Минесота със 146:134, с която прекъснаха серията от четири победи на Тимбърулвс.

Мичъл също така има четири тройки, а петима играчи на тима завършиха с поне 20 точки. Евън Моубли вкара 24, Джейлън Тайсън 23, а Дариус Гарланд 22. Сам Мерил наниза 20 точки и постави рекорд за тима с поне пет тройки в четири поредни срещи.

146-те точки са четвъртият най-голям брой, които Кавалиърс са отбелязали в редовното време на мач. Те записаха 148 при победата над Вашингтон на 7 ноември.

Андрю Нембхард се отличи с 29 точки и 9 асистенции за състава на Индиана, който разгроми Маями със 123:99.

Тайлър Хиро завърши с 21 точки, 7 борби и 4 асистенции за "горещите", които загубиха три от последните си четири срещи и пропуснаха първите си 11 тройки в двубоя.

Кауай Леонард вкара 26 точки, а Джон Колинс добави 25 за успеха на Лос Анджелис Клипърс срещу Детройт с 98:92. Клипърс изоставаха с 19 през първото полувреме и с 14 през четвъртата четвърт, преди да завършат мача със серия от 28:8.

Джеймс Хардън добави 19 точки, 7 борби и 7 асистенции за състава на Лос Анджелис, който спечели 9 от последните си 11 срещи.

Коби Уайт наниза 22 точки, а Чикаго надделя над Далас със 125:107, за да прекъсне серията си от три поражения.

Маверикс започнаха мача без контузения Антъни Дейвис и останаха без треньора си Джейсън Кид по средата на първата четвърт, след като той беше изгонен за спор със съдията Скот Фостър.

Брeндън Милър реализира 18 точки, ЛаМело Бол 17, а Шарлът натрупа преднина от 47 точки през първото полувреме за разгрома срещу Юта Джаз със 150:95.

