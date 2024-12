Новак Джокович и Ник Кирьос спечелиха първия си мач на двойки в Бризбейн

Новак Джокович и Ник Кирьос спечелиха мача си на двойки срещу австриеца Александър Ерлер и Андреас Мийз с 6:4, 6:7 (4), 10:8.

Това бе първи мач за Джокович от края на месец септември, когато той игра за последно на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Местният любимец Кирьос пък се завърна на корта след много дълго отсъствие, като това бе първи негов мач от средата на 2023 година, когато изигра една среща на турнира в Щутгарт.

Първият сет вървеше равностойно до 4:4, като Джокович и Кирьос взеха подаването си, а след това направиха пробив в точния момент и затвориха частта.

Във втория сет нямаше нито един пробив, а при 6:6 в тайбрека сърбинът и австралиецът загубиха само един сервис, което обаче се оказа достатъчно за успеха на съперниците им със 7:5, след като те бяха безупречни при сервирането.

Така се стигна до дълъг тайбрек в решаващата трета част, който също бе много оспорван. Джокович и Кирьос поведоха с 9:6 и имаха три мачбола. Ерлел и Мийз обаче спечелиха следващите две точки на сервис. Така дойде моментът за Кирсьос, който завърши мача с ас от сервис за радост на публиката.

