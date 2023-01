Новак Джокович надви Куентин Алис в Аделаида след два тайбрека

Новак Джокович се класира за 1/4-финалите на тенис турнира в Аделаида, Австралия след трудна победа със 7-6(3) 7-6(5) срещу световния №64 Куентин Алис.

Ноле допусна изоставане от 2-5 в първия сет, но дори и от тази ситуация той успя да намери пътя към успеха. Французинът сервираше за сета при 5-3, но Джокович вдигна нивото и това доведе до четири поредни непредизвикани грешки от 26-годишния Алис. След пробива на 0, бившият №1 държеше контрола до края. В тайбрека той дръпна с 5:0 и лесно го спечели.

Следващата част беше без пробиви, като в десетия гейм носителят на 21 титли от Големия шлем пропиля два мачбола. В тайбрека Новак направи минибрейк за 6:5 и след това затвори двубоя. Успехът му гарантира четвъртфинал срещу Денис Шаповалов. Канадецът вече беше победил Роман Сафиулин с 6-4 6-3.

Сърбинът, който е спечелил 20 от последните си 21 мача, преследва втора титла в Аделаида след тази от 2007 г. Успех в петък срещу Шаповалов може да му осигури полуфинал срещу Даниил Медведев.

Сърбинът не е губил двубой на австралийска земя от 2018 г.

В друг 1/8-финален сблъсък Себастиан Корда се наложи над Роберто Баутиста-Агут с 6:4, 6:4 за 1 час и 14 минути игра.

Has not lost in Australia since 2018 @DjokerNole defeats Quentin Halys in a tight battle 7-6 7-6 at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/sBDWiX6IH4