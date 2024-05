Новак Джокович потегли с победа в Рим, Зверев също продължава напред, но Рууд отпадна

Световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович стартира с успех участието си на турнира от сериите АТР Мастърс 1000 на клей в Рим, Италия.

В двубой от втория кръг на основната схема шесткратният шампион в надпреварата се справи в два сета с французина Корентен Муте - 6:3, 6:1.

За Джокович това бе първи мач от близо месец насам, като за последно той бе на корта на 13 април при отпадането си на полуфиналите в Монте Карло от Каспер Рууд.

Тази вечер в Рим рекордьорът по титли от Големия шлем започна нервно срещу Муте, допускайки да изостане с 1:3 в откриващия сет. Впоследствие обаче Ноле намери своя ритъм и до края даде само гейм на своя съперник, слагайки точка на спора след 86 минути игра.

С този успех Новак Джокович се класира за третия кръг, където го очаква среща с чилиеца Алехандро Табило, който елиминира германеца Яник Ханфман с 6:3, 7:6(4).

Победоносно начало в италианската столица записа и №3 в схемата Александър Зверев, който преодоля австралиеца Александър Вукич.

Носителят на трофея от 2017 година се наложи с 6:0, 6:4 за 81 минути игра, а единственият по критичен момент за него дойде в средата на втория сет, когато германецът трябваше да отразява два брейкбола в седмия гейм.

Така Зверев достигна без особени затруднения до третия кръг, където му предстои двубой срещу италианеца Лучано Дардери, който победи Мариано Навоне от Аржентина с 6:3, 6:2.

Тейлър Фриц също си осигури място в третия кръг след успех с 6:3, 6:4 над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Фабио Фонини.

