Новак Джокович потегли с труден успех на Australian Open 2024

Десеткратният шампион на Australian Open Новак Джокович започна с труден успех защитата на титлата си през 2024-а година, след като в откриващия кръг надигра с 3:1 сета хърватския квалификант Дино Призмич.

Сърбинът, който трябва да се бори и с травма в китката, определено беше далеч от най-добрия си тенис, но все пак намери начин да елиминира младия си съперник след 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4 в среща, продължила 4 часа.

Мачът започна отлично за световния №1, който в първия сет нямаше никакви проблеми по пътя си към успеха с 6:2, но във втория шампионът от Ролан Гарос за младежи от миналата година отговори подобаващо и измъкна частта в тайбрек, за да изравни резултата.

В третия и четвъртия сет 178-ят в света Призмич продължи да стои равностойно на корта, но в крайна сметка рекордьорът по титли от Големия шлем направи достатъчно, за да спечели частите съответно с 6:3 и 6:4 и така да си осигури място във втория кръг, където му предстои дуел срещу Алексей Попирин или Марк Полманс.

