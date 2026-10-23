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"Новата гора на София": Засаждат над 7000 фиданки край Банкя

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новата гора софия засаждат 7000 фиданки банкя
Снимка: БТА
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Над 7000 фиданки черен бор ще бъдат засадени тази есен в рамките на инициативата „Новата гора на София“ край Банкя.

Новите дръвчета ще допринесат за разширяването на зеления пояс около столицата. Временна автобусна линия № 40 ще осигурява достъп за всички желаещи да се включат в инициативата.

Инж. Николай Неделков, заместник-кмет на направление "Околна среда": "Започваме от днес, но всеки уикенд от утре до 29 ноември, всеки, който иска, може да се включи. Осигурен е автобус за доброволците, който ще се движи в дните през уикенда, в които ще е засаждането, единствените дни, в които няма да бъде осъществен обходен засаждане, изборният ден, който предстои в неделя."

#Новата гора на София #банкя #фиданки

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