"Новата гора на София": Засаждат над 7000 фиданки край Банкя

Над 7000 фиданки черен бор ще бъдат засадени тази есен в рамките на инициативата „Новата гора на София“ край Банкя.



Новите дръвчета ще допринесат за разширяването на зеления пояс около столицата. Временна автобусна линия № 40 ще осигурява достъп за всички желаещи да се включат в инициативата.

Инж. Николай Неделков, заместник-кмет на направление "Околна среда": "Започваме от днес, но всеки уикенд от утре до 29 ноември, всеки, който иска, може да се включи. Осигурен е автобус за доброволците, който ще се движи в дните през уикенда, в които ще е засаждането, единствените дни, в които няма да бъде осъществен обходен засаждане, изборният ден, който предстои в неделя."