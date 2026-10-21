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Нови възможности за стажове на български студенти в дипломатическите ни представителства в Европа

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Министерството на външните работи и Асоциацията за подпомагане на академичната общност подписаха споразумение за сътрудничество, което ще даде възможност на студенти от български висши училища да провеждат стажове по Програма „Еразъм+“ в дипломатическите представителства на България в чужбина. Партньорството е в изпълнение на инициативата, обявена от министъра на външните работи Велислава Петрова по време на посещението ѝ в Хага на 5 октомври т.г.

В пилотното издание на инициативата българските студенти ще могат да придобият практически опит в дипломатическите ни представителства в Хага, Лондон, Париж, Берлин и Виена, като се запознаят непосредствено с дейността на българската дипломатическа служба.

Стажовете ще предоставят възможност на младите хора да приложат придобитите в университета знания в реална професионална среда и да допринесат за работата на дипломатическите ни представителства. Инициативата има за цел и да насърчи интереса им към бъдеща професионална реализация в българската дипломатическа служба.

Продължителността на стажовете ще бъде от два до дванадесет месеца, като финансовата подкрепа ще се осигурява съгласно приложимите правила на Програмата „Еразъм+“, със съдействието на АПАО.

Инициативата ще бъде достъпна за студенти от университетите - партньори в Еразъм консорциума на АПАО, чиито академични направления отговарят на потребностите и спецификата на дипломатическите представителства. В изпълнение на споразумението АПАО ще информира университетите за новата възможност и съвместно с тях ще организира процедурите за подбор на кандидатите.

Кандидатстването ще стартира в началото на 2027 година и ще се осъществява чрез съответното висше училище, а одобрените студенти ще бъдат насочвани към подходящи дипломатически представителства съобразно техния академичен профил, професионални интереси и езикова подготовка.

Информация за условията, необходимите документи и сроковете за кандидатстване ще бъде публикувана чрез официалните информационни канали на АПАО и участващите университети. Първите стажове ще започнат след приключване на процедурите по подбор и подготовката на необходимата документация.

#стажове #МВнР #Европа

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