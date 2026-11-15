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Няма контузени и болни в състава на Естония за мача с България

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Спорт
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Около 8000 зрители ще гледат на живо двубоя между Естония и България.

България Естония
Снимка: Startphoto.bg
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Няма контузени и болни състезатели в състава на Естония, стана ясно след днешната тренировка на отбора, която се проведе на стадион „А. Льо Кок Арена“.

Мачът от ниво C/1 на Лигата на нациите между Естония и България ще започне в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа, като срещата е последна и за двата отбора в турнира. Естонците са на 2-о място в потока с 9 точки, като могат да излязат и първи, но трябва да чакат поражение на Исландия от Люксембург. България в най-добрия случай може да запази 3-ото си място в групата, което сега държи с 4 точки.

Халфът Маркус Поом, който пропусна предишния мач за естонците в Люксембург тъй като му се роди дете, се завръща в отбора. Поом пристигна снощи в лагера и днес за първи път излезе на тренировка, но не е ясно дали и колко ще играе срещу България.

„Той се завърна и няма никакви притеснения за останалите, които биха накарали някой да пропусне мача. Отборът би трябвало да е пълен от здравословна гледна точка“, каза човек от естонската федерация на стадиона.

По-рано днес на пресконференцията селекционерът на Естония Юрген Хен заяви, че отборът им няма да изневерява на стила си и ще се опита да завърши квалификацията с победа над България.

Към неделя сутринта за мача са продадени 6400 билета, но се очакват на стадиона над 8000 зрители, казаха още домакините.

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#Национален отбор на Естония по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

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