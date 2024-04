Нюкасъл отново изнесе лекция на Тотнъм на "Сейнт Джеймсис Парк"

Нюкасъл откри 33-я кръг в Английската висша лига с победа над Тотнъм на "Сейнт Джеймсис Парк" с 4:0. Това бе поредна комфортна победа на "свраките" на техния стадион срещу "шпорите" след разгромното 6:1 миналия сезон. Домакините запазиха първа суха мрежа срещу този съперник на "Сейнт Джеймсис Парк" от 2003 г. насам.

Нюкасъл натисна Тотнъм дълбоко в тяхната половина още от самото начало. Настоятелността на "свраките" даде резултат в 30-та минута, когато Антъни Гордън отне топката от левия бек Дестини Удоджи, след което изведе Александър Исак, който премина елементарно през Мики ван де Вен, за да открие резултата.

Още с подновяването на играта, "свраките" продължиха с настървената преса, което доведе до грешка на другия бек на Тотнъм Педро Поро, чието подаване бе пресечено от Антъни Гордън, който отново преодоля централния защитник ван де Вен, за да удвои резултата две минути по-късно.

Two goals just 95 seconds apart



Newcastle scored from their only shots on target in the first half against Spurs, with Alexander Isak and Anthony Gordon the goalscorers! #NEWTOT pic.twitter.com/lIsOgqH6hO