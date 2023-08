Нюкасъл привлече под наем юношата на Челси Люис Хол

Нюкасъл привлече 18-годишния ляв краен защитник Люис Хол от тима на Челси. Сделката между двата клуба е за наем за един сезон, като в зависимост от представянето на тийнейджъра "свраките" ще имат възможност да го закупят следващото лято.

Хол не крие, че от дете е фен на Нюкасъл, но трансферът му е изненадващ, тъй като мнозина специалисти го определят за най-талантливия играч в школата на Челси. Той бе избран и за "Играч на годината в академията на клуба" през сезон 2022/23.

