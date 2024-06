Облик Севил надбяга световния шампион на 100 метра Ноа Лайлс на надпревара в Кингстън

Ямайският спринтьор Облик Севил постигна впечатляваща победа над световния шампион Ноа Лайлс на 100 метра.

23-годишният атлет спечели надпреварата в Кингстън с личен рекорд от 9,82 секунди и оглави световната ранглиста за сезона с този резултат. Ямаецът до момента имаше личен рекорд от 9,86 сек.

Watch the name 's Oblique Seville takes down world champ Noah Lyles in Kingston with a world-leading 9.82m 100m Meet record Personal best World lead pic.twitter.com/PN0fIJ7xiy

Севил се подготвя под ръководството на Глен Милс, при когото тренираше носителят на осем златни олимпийски медала Юсейн Болт.

Лайлс завърши втори с 9,85 сек. при първото си бягане на 100 м през сезона. Кениецът Фърдинанд Оманяла е трети с 10,02 сек.

Впечатляващ резултат постигна още един ямаец – 19-годишният Джайдън Хибърт. Световният рекордьор за юноши до 20 г. се приземи на 17,75 м. в четвъртия си опит в тройния скок, което е най-добро постижение в света за сезона при мъжете.

Това е с 21 см по-добро от признатия му рекорд от 17,54 м. и втори най-силен резултат в кариерата му след онези 17,87 м., които още чакат ратификация за рекорд от Световната атлетика.

World lead ️



He's still only 19, but 's Jaydon Hibbert tops the triple jump in 2024 with 17.75m at the Racers Grand Prix in Kingston pic.twitter.com/VQ0ek7gTGN