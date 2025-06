Обсерваторията "Вера Рубин" разкри първите си впечатляващи изображения

Екипът на обсерваторията "Вера Рубин" в Чили публикува първите си изображения, разкривайки спиращи дъха гледки към далечни галактики и региони, където се образуват звезди, предаде АФП.

Гигантският телескоп, финансиран от Националната фондация за наука и Министерството на енергетиката на САЩ, се намира в Чили - идеално място за наблюдение на Kосмоса благодарение на ниската облачност и сухия климат.

След повече от 20 години на подготовка обсерваторията публикува първите си изображения, сред които на мъглявините Трифида и Лагуна, намиращи се на няколко хиляди светлинни години от Земята. Изображението в ярко розово на червеникаво-оранжев фон е резултат от 678 снимки, направени за седем часа.

Снимката разкрива тези звездни "детски ясли" в нашата галактика Млечен път в безпрецедентен детайл, правейки отчетливо видими елементи, които никога досега не са били наблюдавани.

Друго изображение предлага невероятна гледка към галактическия клъстер (струпване на множество галактики) Дева.

Екипът на обсерваторията публикува и видеоклип, наречен "ковчеже с космически съкровища", който започва с близък план на две галактики и постепенно разкрива още около 10 милиона.

"Обсерваторията "Вера Рубин" е инвестиция в нашето бъдеще, която днес полага основите на знанието, върху които нашите деца с гордост ще надграждат утре", каза Майкъл Крациос, директор по научната и технологичната политика в Белия дом.

Оборудвана с 8,4-метров телескоп и най-голямата астрономическа камера в света, конструирана някога, обсерваторията разчита на мощна система за обработка на данни.

По-късно през годината ще стартира проектът The Legacy Survey of Space and Time (LSST), който през следващото десетилетие ще сканира небето всяка нощ, за да улавя най-фините промени с безпрецедентна точност.

Обсерваторията "Вера Рубин" носи името на американската астрономка, открила тъмната материя - загадъчно вещество, което действа като цимент в галактиките, предотвратявайки изхвърлянето на звезди от тях. Тъмната енергия е мистериозна сила, отговорна за разширяването на Вселената. Смята се, че заедно тъмната енергия и тъмната материя съставляват 95% от Вселената.

Обсерваторията "Вера Рубин" се счита и за един от най-мощните инструменти за проследяване на астероиди. Само за десет часа тя е открила 2104 нови астероида в нашата Слънчева система, седем от които са близо до Земята и не представляват опасност. Всички останали обсерватории, както космически, така и наземни, откриват около 20 000 нови астероида годишно.

Обсерваторията е и най-ефективна за откриване на междузвездни обекти, преминаващи през нашата Слънчева система. Учени по-рано установиха, че тъмната енергия изглежда еволюира, преобръщайки представата ни за Вселената.