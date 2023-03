Одермат си гарантира Малкия кристален глобус в Супер-Г след триумф в Аспън

Марко Одермат от Швейцария завоюва първи кристален глобус в дисциплината супергигантски слалом в кариерата си, след като спечели състезанието в американския зимен център Аспън.

Старт преди края на сезона в Супер-Г-то той има преднина от 188 точки пред най-близкия си преследвач Александър Омод Килде от Норвегия.

