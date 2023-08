Официално: Гари О'Нийл беше назначен за мениджър на Уулвърхямптън

От ръководството елитния английски футболен клуб Уулвърхямптън обявиха назначаването на Гари О'Нийл за мениджър на отбора на официалния си уебсайт. Той заменя на този пост испанския спец Хулен Лопетеги, който напусна на 9 август.

40-годишният О'Нийл дебютира в треньорската професия през миналия сезон, в който той ръководи Борнемут, но през юни договорът му беше прекратен, въпреки че помогна на отбора да запази мястото си във Висшата лига.

Gary O'Neil has been appointed as our new head coach.



Welcome to the club, Gary