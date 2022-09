Огромен пожар избухна в небостъргач в Китай

Голям пожар избухна в небостъргач в централния китайски град Чанша, съобщиха държавните медии.

Броят на жертвите засега е неизвестен. Чанша е град в централноюжен Китай, център на провинция Хунан.

Пожарът е обхванал висока сграда, в която се помещава офис на държавната телекомуникационна компания China Telecom, се казва в репортажа.

На снимка, публикувана от CCTV, се вижда как оранжеви пламъци обхващат сградата в застроен район на града, а в небето се стеле черен дим.

Видеоклип, публикуван в социалните медии от местна новинарска служба, показва, че външната част на кулата е овъглена в черно.

Чанша, столицата на провинция Хунан, е с население от около 10 милиона души.

