Оклахома Сити Тъндър обърна Бостън Селтикс за рекордна 15-а поредна победа

Шай Гилджъс-Алекзандър реализира 33 точки, за да поведе Оклахома Сити при домакинския успех над Бостън със 105:92.

Това бе 15-а поредна победа на Оклахома. Арон Уигинс се завърна след контузия и отбеляза 15 точки, след като влезе от пейката. Тъндър си осигуриха успеха, като реазилираха цели 65 точки в първата половина на мача, а ограничиха действащия шампион Бостън до 27. Джейсън Тейтъм записа 26 точки и 10 борби за Селтикс, Джейлън Браун добави 21.

